ارتفاع أرباح "الخريف" 35% لـ35.6 مليون ريال في الربع الثاني 2023

أظهرت النتائج الأولية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 35.19% خلال الربع الثاني من 2023 إلى 35.59 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 26.33 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 8.74% في الربع الثاني، مقارنة مع أرباح بـ 32.73 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع بصافي الربح للربع الحالي، على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل، يعود إلى نمو الإيرادات بـ 125.8% إلى 416.5 مليون ريال.

وتابعت: "ارتفع الربح التشغيلي للربع الحالي إلى 49.6 مليون ريال بنسبة 43% على أساس سنوي، ويعود إلى دخول الشركة بمشاريع جديدة على الرغم من ارتفاع التكاليف في أسعار منتجات الأسفلت والديزل".

وأضافت أن أرباح النصف الأول من 2023، ارتفعت بنسبة 32.3% إلى 68.32 مليون ريال، مقابل أرباح 51.64 مليون ريال في النصف المقارن من 2022.