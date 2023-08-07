أرباح "تكافل الراجحي" تقفز 1167% قبل الزكاة إلى 76.7 مليون ريال في الربع الثاني

سجلت شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) نموا كبيرا في أرباحها قبل الزكاة، في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 1167% إلى 76.7 مليون ريال، مقابل 6.05 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP)، بلغ 1.25مليار ريال تقريبا، مقابل 966.5 مليون ريال تقريبا في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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ونما صافي ربح الشركة قبل الزكاة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 972.6% إلى 138.5 مليون ريال تقريبا، مقابل 12.9 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتباراً من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة. ونتيجة لذلك، لم تعكس الشركة سوى المعلومات المالية ذات الصلة وفقًا للمعايير الجديدة في الإعلان.

وقالت إن الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة للربع الثاني من العام بمبلغ 70,651 ألف ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى عدة أسباب رئيسة أولها، أن الشركة حققت نتائج خدمات التأمين مبلغ قدره 136,892 ألف ريال مقابل خسارة قدرها (32,564) ألف ريال بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة زيادة في إيرادات التأمين قابلته زيادة مصاريف خدمات التأمين.

كما زاد الدخل من عقود إعادة التأمين بسبب انخفاض مساهمات إعادة التأمين.

وارتفع صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 18,504 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع نسبته 89.75%.

كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 287,869 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع نسبته 29.79%.