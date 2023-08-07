أرباح "دور للضيافة" تقفز 51.7% إلى 7 ملايين ريال في الربع الثاني من 2023

أظهرت النتائج الأولية لشركة شركة دور للضيافة "دور"، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 51.72% خلال الربع الثاني من 2023 إلى 7.04 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 4.64 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2022.

وعلى أساس فصلي، تراجعت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 58.55% في الربع الثاني، مقارنة مع أرباح بـ 16.98 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع بصافي الربح للربع الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إيرادات فنادق الشركة بسبب عودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى مستويات ماقبل جائحة كورونا ( COVID-19 ) بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الفنادق الأخرى.

وأضافت أن أرباح النصف الأول من 2023، تراجعت بنسبة 35.01% إلى 24.03 مليون ريال، مقابل أرباح 36.97 مليون ريال في النصف المقارن من 2022.