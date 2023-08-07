ارتفاع صافي ربح "المواساة " بنسبة 6.4% فى الربع الثاني إلى 150 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة المواساة للخدمات الطبية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.4%،إلى 150.54 مليون ريال، مقابل 141.48 مليون ريال تقريبا في الربع المناظر من العام الماضي.

فيما سجل صافي الربح تراجعا بنسبة 9.64% على أساس فصلي وكان قد سجل في الربع الأول من العام 166.61 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام الجاري بلغت 627.34 مليون ريال مقابل 557.86 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي وبزيادة 12.45%.

ونمت الأرباح الفصلية الصافية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8.73%، إلى 317.15 مليون ريال، مقابل 291.69 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة نتيجة نمو أعداد الزيارات في قطاع العيادات الخارجية وارتفاع نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، و مواصلة تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة، والاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة، وزيادة في الإيرادات الأخرى.