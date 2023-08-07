الأرباح الفصلية لـ"عناية " تقفز 1011% قبل الزكاة إلى 4.6 مليون ريال

قفز صافي ربح شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني قبل الزكاة إلى 4.6 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 420 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 1011%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الربع الثاني بلغ 58.4 مليون ريال مقابل 42.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 38.1%.

مادة اعلانية

وسجل صافي الربح قبل الزكاة في فترة النصف الأول من العام الجاري 9.8 مليون ريال مقابل خسارة قيمتها 7.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

واعتمدت الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعايير الدولية للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقاً لإعتمادها في المملكة العربية السعودية، بدءًا من 1 يناير 2023، مع التطبيق بأثر رجعي، مما غير جذرياً عرض النتائج المالية للفترات التي تبدأ من الربع الأول 2023 فصاعدًا مع الفترات المقارنة المعاد بيانها بموجب المعايير الجديدة. نتيجة لذلك، أعلنت الشركة المعلومات المالية ذات الصلة فقط بموجب المعايير الجديدة في الإعلان أعلاه. لم تعد البنود التي تحمل علامة «-» معروضة في البيانات المالية الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالي رقم 17 والمعيار الدولي للتقرير رقم 9.

وعددت الشركة الأسباب الرئيسية لزيادة صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة البالغة 4,667 ألف ريال للربع المنتهي في 30 يونيو 2023 مقارنة بصافي الدخل قبل الزكاة والضريبة البالغة 420 ألف ريال للربع المنتهي في 30 يونيو 2022،وكان منها زيادة إيرادات التأمين بمقدار 7,311 ألف ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 13.51%.

كما زاد صافي دخل الاستثمار بمقدار 3,477 ألف ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 845.99%، وارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 438 ألف ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 15.54%.

وأشارت إلى تأثر النتائج جزئيا بزيادة مصروفات خدمة التأمين بمقدار 5,855 ألف ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 10.73%،و زيادة مصروفات التشغيل الأخرى بمقدار 1,124 ألف ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 47.51%.

علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة(GWP) بمقدار 16,141 ألف ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 38.19%.