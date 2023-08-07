نمو أرباح "رعاية" الفصلية 13.8% إلى 47.8 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية- "رعاية" بنسبة 13.78% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 47.8 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 42 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "رعاية" بنسبة 15.06% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 56.27 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت "رعاية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها تحسن صافي الإيرادات بنسبة 13% (245 مليون ريال) نتيجة لزيادة الإحالات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتحسن في حجم الأعمال مع وزارة الصحة، مما أدى إلى ارتفاع حالات التنويم والعمليات الجراحية كما ازدادت فواتير وزارة الصحة بسبب حصول مرافق رعاية على إعتماد HIMSS (جمعية أنظمة معلومات وإدارة الرعاية الصحية).

ويعود كذلك إلى الانخفاض في نسبة تكلفة الإيرادات بالنسبة إلى الإيرادات، بالإضافة إلى تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 33% مقابل 31% للربع المماثل من العام السابق ويعزى ذلك إلى زيادة الهامش الأعلى من حجم الأعمال مع المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية وانخفاض تكلفة الإيرادات نسبة لترشيد التكاليف.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 44.5% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 104.06 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 72 مليون ريال في النصف الأول من 2022.