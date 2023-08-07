"أرامكو" توزع 0.46 ريال للسهم أرباحاً نقدية وأخرى مرتبطة بالأداء لأول مرة

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2023م، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة، بالإضافة إلى أول توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022م ونتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م.

وقالت "أرامكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموزع هو 110.18 ملیار ﷼ (29.38 مليار دولار)، يشمل توزيعات الأرباح الأساسية 73.16 ملیار ﷼ (19.51 ملیار دولار)، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 37.02 ملیار ﷼ (9.87 ملیار دولار).

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وأضافت أن حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع هي 0.4554 ﷼ للسهم، وتشمل توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3024 ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1530 ﷼.

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 241.94 مليار سهم.

ويكون تاریخ الأحقیة 10 سبتمبر 2023، وستكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (إيداع) في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع 27 سبتمبر 2023.

كانت "أرامكو" قد أعلنت عزمها اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، ونظرا لأداء مجموعة أرامكو السعودية، تحتسب الشركة أول أرباح مرتبطة بالأداء بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022م و2023م مجتمعة.

ويتوقع أن تُحسب هذه الأرباح المرتبطة بالأداء على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية لكامل عامي 2022م و2023م مجتمعة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية. وتعتزم الشركة توزيع هذه الأرباح على فترة ستة أرباع، تبدأ من الربع الثالث لعام 2023م.

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 37.89% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 112.81 مليار ريال (30.08 مليار دولار)، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 181.64 مليار ريال (48.44 مليار دولار) في الربع المماثل من 2022.