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شعار شركة اتحاد عذيب للاتصالات
شعار شركة اتحاد عذيب للاتصالات
سوق السعودية

"اتحاد عذيب" تطلب موافقة الهيئة على طرح أسهم حقوق أولوية بـ 250 مليون ريال

تهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى سداد التزاماتها

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو)، عن تقديم ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية وذلك يوم أمس الأحد.

كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال.

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وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى سداد التزامات الشركة وتطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها.

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وتم تعيين شركة الإنماء للاستثمار في نفس القرار كمستشار مالي لإدارة عملية زيادة رأسمال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

يذكر أن مساهمو شركة اتحاد عذيب للاتصالات، قد رفضوا خلال الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها 8 مارس 2023، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 278%.

وتمثلت الزيادة التي رفضها المساهمون في طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 340 مليون ريال.

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