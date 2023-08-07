"الاتحاد للتأمين التعاوني" تتحول للربحية بـ 53.6 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت شركة "الاتحاد للتأمين التعاوني" إلى تسجيل أرباح قبل الزكاة نحو 53.57 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل خسارة بـ 34.79 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 230.9% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 16.19 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع في صافي الربح في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى تحقيق نتائج إيجابية في خدمات التأمين.

وتحولت "الاتحاد للتأمين التعاوني" إلى الربحية في النصف الأول من العام الجاري، بصافي نحو 69.76 مليون ريال، قبل الزكاة، مقارنة بخسائر نحو 29.18 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وفي بيان منفصل على "تداول السعودية"، أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 11.11% عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة 50 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح سهم واحد لكل 9 أسهم يملكها المساهمون وقت الاستحقاق.

ويصبح رأس المال بعد الزيادة 500 مليون ريال بدلاً من 450 مليون ريال.