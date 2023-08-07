اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميدغلف للتأمين
ميدغلف للتأمين
سوق السعودية

عمر المحمود رئيساً تنفيذياً لـ"ميدغلف للتأمين"

اعتباراً من 6 أغسطس الجاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قرر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" بتاريخ 6 أغسطس2023، تعيين عمر عبدالرحمن المحمود فى منصب الرئيس التنفيذي للشركة بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على التعيين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن تاريخ مباشرة الرئيس التنفيذي الجديد لمهام عمله يبدأ اعتبارا من يوم الأحد 6 أغسطس 2023.

مادة اعلانية

وعمر عبدالرحمن المحمود حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويمتلك خبرة طويلة في مجال التأمين تمتد الى أكثر من 20 سنة، وشغل عدة مناصب قيادية في الشركة كان آخرها الرئيس التنفيذي المكلف .

نمو أرباح "رعاية" الفصلية 13.8% إلى 47.8 مليون ريال شركات سوق السعودية نمو أرباح "رعاية" الفصلية 13.8% إلى 47.8 مليون ريال

تحولت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" للربحية في الربع الأول من 2023 بنحو 37.19 مليون ريال، قبل الزكاة والضريبة، مقابل خسائر نحو 15.9 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قادة انقلاب النيجر يرفضون التراجع.. وانقسام داخل "إيكواس" حول التدخل العسكري قادة انقلاب النيجر يرفضون التراجع.. وانقسام داخل "إيكواس" حول التدخل العسكري
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط