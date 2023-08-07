عمر المحمود رئيساً تنفيذياً لـ"ميدغلف للتأمين"

قرر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" بتاريخ 6 أغسطس2023، تعيين عمر عبدالرحمن المحمود فى منصب الرئيس التنفيذي للشركة بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على التعيين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن تاريخ مباشرة الرئيس التنفيذي الجديد لمهام عمله يبدأ اعتبارا من يوم الأحد 6 أغسطس 2023.

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وعمر عبدالرحمن المحمود حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويمتلك خبرة طويلة في مجال التأمين تمتد الى أكثر من 20 سنة، وشغل عدة مناصب قيادية في الشركة كان آخرها الرئيس التنفيذي المكلف .

تحولت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" للربحية في الربع الأول من 2023 بنحو 37.19 مليون ريال، قبل الزكاة والضريبة، مقابل خسائر نحو 15.9 مليون ريال في الربع الأول من 2022.