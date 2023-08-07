"قطر للاستثمار" يضخ نصف مليار دولار في "أداني جرين" الهندية

نقلت قناة "إي.تي. ناو" الهندية عن مصادر أنه من المرجح أن يستحوذ جهاز قطر للاستثمار على أسهم بقيمة 500 مليون دولار في شركة "أداني غرين" (Adani Green) الهندية في صفقة مجمعة.

ووفقا لبيانات "رفينيتيف"، جرى تداول أكثر من 1.1 مليون سهم من أسهم شركة إنتاج الطاقة المتجددة المملوكة لمجموعة "أداني غروب" في 14 صفقة مجمعة حتى الساعة الثانية بالتوقيت المحلي في الهند، وذلك في نطاق سعري يتراوح من 882 روبية إلى 954 روبية للسهم.

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ويأتي الاستثمار المحتمل لجهاز قطر للاستثمار في الشركة المملوكة للملياردير غوتام أداني في وقت تتعافى فيه المجموعة من التأثير الناجم عن تقرير لشركة هيندنبورغ ريسيرش، ومقرها الولايات المتحدة، والذي ذكر أن المجموعة الهندية اتخذت مراكز مدينة في المجموعة في يناير/ كانون الثاني.

وتسبب تقرير الشركة المتخصصة في عمليات البيع على المشكوف في زعزعة ثقة المستثمرين في المجموعة الهندية وكبدها ما يقرب من 147 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وانتعشت أسهم شركات المجموعة لكنها لا تزال منخفضة بقيمة 100 مليار دولار تقريبا.

وانخفضت أسهم "أداني غرين" بما يصل إلى 12.59% في وقت سابق اليوم الاثنين لكنها قلصت معظم خسائرها. وجرى تداول السهم على انخفاض 3.3% حتى الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي للهند