"مجموعة الحكير" تتحول للربحية في الربع الثاني بـ4.94 مليون ريال

حققت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية صافي ربح بلغت قيمته 4.94 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بقيمة 35.66 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن صافي الربح للمجموعة خلال الربع الثاني من العام نتيجة عدة عوامل.

مادة اعلانية

وأشارت إلى ارتفاع إيرادات المجموعة بقيمة 29.02 مليون ريال في الربع الثاني وبنسبة 16.9%، وحققت إيرادات بقيمة 201.08 مليون ريال مقارنة مع إيرادات بقيمة 172.07 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات القطاع الفندقي بقيمة 9.49 مليون ريال بنسبة 11.1%، وحقق القطاع إيرادات بقيمة 94.81 مليون ريال مقارنة مع إيرادات بقيمة 85.32 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيسي عن ارتفاع معدلات إشغال فنادق المجموعة في مختلف مناطق المملكة بالرغم من انخفاض عدد فنادق القطاع بسبب سياسة المجموعة بإغلاق الفنادق منخفضة الأداء لتحسين هوامش الربحية وكذلك إخلاء بعض الفنادق بسبب قيام الدولة بنزع ملكيتها من المؤجر (المساهم الرئيسي) للمصلحة العامة.

ونمت إيرادات القطاع الترفيهي بقيمة 17.95 مليون ريال ما يوازي نسبة 23.3%، وحقق القطاع إيرادات بقيمة 95.08 مليون ريال مقارنة مع إيرادات بقيمة 77.13 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيسي عن تسجيل ايرادات تنفيذ مشاريع بقيمة 14 مليون ريال.

وزادت إيرادات القطاعات الأخرى بقيمة 1.58 مليون ريال بعدما حققت إيرادات بقيمة 11.19 مليون ريال مقارنة مع إيرادات بقيمة 9.62 مليون ريال.

وارتفع إجمالي الربح للمجموعة بقيمة 32.55 مليون ريال (138.7%)، حيث حققت إجمالي ربح بقيمة 56.02 مليون ريال مقارنة مع إجمالي ربح بقيمة 23.47 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيسي عن الارتفاع في إيرادات المجموعة.

ونما إجمالي الربح للقطاع الفندقي بقيمة 16.72 مليون ريال (250.70%)، وحقق القطاع إجمالي ربح بقيمة 23.39 مليون ريال مقارنة مع إجمالي ربح بقيمة 6.67 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيسي عن الارتفاع في إيرادات القطاع.

وصعد إجمالي الربح للقطاع الترفيهي بقيمة 10.66 مليون ريال (60.7%)، وحقق القطاع إجمالي ربح بقيمة 28.23 مليون ريال مقارنة مع إجمالي ربح بقيمة 17.57 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيسي عن الارتفاع في إيرادات القطاع.

وارتفع إجمالي الربح للقطاعات الأخرى بقيمة 5.17 مليون ريال حيث حققت القطاعات إجمالي ربح بقيمة 4.4 مليون ريال مقارنة مع إجمالي خسارة بقيمة 0.77 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيسي عن الارتفاع في إيرادات تلك القطاعات.

وزادت الأرباح التشغيلية للمجموعة بقيمة 42.21 مليون ريال حيث حققت أرباح تشغيلية بقيمة 19.37 مليون ريال مقارنة مع خسائر تشغيلية بقيمة 22.84 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيسي عن الارتفاع في إجمالي الربح بالإضافة إلى جهود المجموعة المستمرة في تحسين كفاءة عملياتها و تخفيض مصاريفها التشغيلية.

وارتفع صافي الربح للمجموعة بقيمة 40.60 مليون ريال، حيث حققت صافي ربح بقيمة 4.94 مليون ريال مقارنة مع صافي خسارة بقيمة 35.66 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيسي عن التحسن في النتائج في الأرباح التشغيلية.

كما إجمالي الربح الشامل للمجموعة بقيمة 42.12 مليون ريال حيث حققت إجمالي ربح شامل بقيمة 6.16 مليون ريال مقارنة مع إجمالي خسارة شاملة بقيمة 35.96 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيسي عن التحسن في النتائج في صافي الربح.

وعلى مستوى فترة النصف الأول من العام الجاري انخفض صافي الخسارة للمجموعة بقيمة 38.25 مليون ريال وبنسبة 56.5% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق حيث سجلت المجموعة صافي خسارة بقيمة 29.4 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع صافي خسارة بقيمة 67.65 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.