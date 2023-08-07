"UBS" يتجه لتسريح ثلثي المصرفيين الاستثماريين لـ"كريدي سويس" في آسيا

يعتزم بنك "UBS" السويسري تسريح نحو ثلثي المصرفيين الاستثماريين لمجموعة "كريدي سويس" في آسيا بحسب ما أشارت مصادر لوكالة "بلومبرغ".

ومن المقرر الاسغناء عن نحو 200 وظيفة في وحدة الخدمات المصرفية العالمية في آسيا خلال الشهرين المقبلين.

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وكانت وكالة رويترز قد أشارت مؤخرا أن بنك "UBS" قد يقوم بتسريح نحو 80% من موظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "كريدي سويس" في هونغ كونغ بعد استحواذ "UBS" على "كريدي سويس".