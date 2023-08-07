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شعار بنكي يو بي إس وكريدي سويس في زيورخ (رويترز) مناسبة
شعار بنكي يو بي إس وكريدي سويس
أزمة مصرفية

"UBS" يتجه لتسريح ثلثي المصرفيين الاستثماريين لـ"كريدي سويس" في آسيا

من المقرر الاسغناء عن نحو 200 وظيفة

دبي - العربية.نت
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يعتزم بنك "UBS" السويسري تسريح نحو ثلثي المصرفيين الاستثماريين لمجموعة "كريدي سويس" في آسيا بحسب ما أشارت مصادر لوكالة "بلومبرغ".

ومن المقرر الاسغناء عن نحو 200 وظيفة في وحدة الخدمات المصرفية العالمية في آسيا خلال الشهرين المقبلين.

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وكانت وكالة رويترز قد أشارت مؤخرا أن بنك "UBS" قد يقوم بتسريح نحو 80% من موظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "كريدي سويس" في هونغ كونغ بعد استحواذ "UBS" على "كريدي سويس".

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