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أكبر شركة رقائق بالعالم تستثمر 3.8 مليار دولار لبناء أول مصنع لها في أوروبا
بعد إجراء محادثات مع ألمانيا بهذا الشأن منذ عام 2021
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قالت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات "TSMC" (أكبر شركة رقائق في العالم)، إن مجلس إداراتها وافق على استثمار 3.8 مليار دولار لبناء أول مصنع لها في أوروبا.
وكانت الشركة قد بدأت بإجراء محادثات مع ألمانيا بهذا الشأن منذ عام 2021.
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كما تقوم "TSMC" باستثمار 40 مليار دولار لبناء مصنع لها في ولاية "Arizona" الأميركية، وذلك لدعم خطط واشنطن بتعزيز الصناعة المحلية للرقائق الإلكترونية.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يطمح لزيادة حصته السوقية العالمية لصناعة أشباه المواصلات إلى 20% بحلول 2030.
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