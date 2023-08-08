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الإنماء طوكيو مارين
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أرباح "الإنماء طوكيو مارين" تقفز 365% في الربع الثاني من 2023

زيادة في دخل التأمين بنسبة 9.46%

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج الأولية لشركة "الإنماء طوكيو مارين" ارتفاع صافي الأرباح قبل الزكاة بنسبة 365% خلال الربع الثاني من 2023 إلى 18.73 مليون ريال مقابل نحو 4 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 790.7% في الربع الثاني، مقارنة مع أرباح بـ2.1 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع الربح للربع الحالي مقارنة مع نفس الربع من العام السابق إلى الزيادة في دخل التأمين بنسبة 9.46%.

"جي.آي.جي" تحقق 43.6 مليون ريال أرباحا قبل الزكاة في الربع الثاني شركات سوق السعودية "جي.آي.جي" تحقق 43.6 مليون ريال أرباحا قبل الزكاة في الربع الثاني

وتابعت: "تراجعت مصاريف خدمات التأمين خلال الفترة، بنسبة 36.7%، إضافة إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمار بنسبة 2119%".

وارتفعت أرباح الشركة قبل الزكاة في النصف الأول من 2023 بنسبة 74.12% إلى 20.8 مليون ريال، مقارنة مع أرباح بـ11.96 مليون ريال في النصف الأول من 2023.

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