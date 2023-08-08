أرباح "الإنماء طوكيو مارين" تقفز 365% في الربع الثاني من 2023

أظهرت النتائج الأولية لشركة "الإنماء طوكيو مارين" ارتفاع صافي الأرباح قبل الزكاة بنسبة 365% خلال الربع الثاني من 2023 إلى 18.73 مليون ريال مقابل نحو 4 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 790.7% في الربع الثاني، مقارنة مع أرباح بـ2.1 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع الربح للربع الحالي مقارنة مع نفس الربع من العام السابق إلى الزيادة في دخل التأمين بنسبة 9.46%.

وتابعت: "تراجعت مصاريف خدمات التأمين خلال الفترة، بنسبة 36.7%، إضافة إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمار بنسبة 2119%".

وارتفعت أرباح الشركة قبل الزكاة في النصف الأول من 2023 بنسبة 74.12% إلى 20.8 مليون ريال، مقارنة مع أرباح بـ11.96 مليون ريال في النصف الأول من 2023.