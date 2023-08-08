بورصة الكويت
ارتفاع أرباح "زين الكويت" الفصلية بـ 14% إلى 57.8 مليون دينار
ارتفاع الإيرادات من عمليات الشركة في السعودية والعراق والسودان
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نمت أرباح "زين الكويت" بـ 14% في الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 57.8 مليون دينار.
وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 52.7 مليون دينار.
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وعلى مدار النصف الأول 2023، ارتفعت أرباح الشركة 14.4% إلى نحو 112 مليون دينار.
وأوضحت "زين الكويت" أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أرباح الربع الثاني 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي يعود إلى ارتفاع الإيرادات من عمليات الشركة في السعودية والعراق والسودان.
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