سوق أبوظبي
الأرباح الفصلية لـ "الياه سات" الإماراتية تتراجع بـ 28% إلى 18 مليون دولار
سجلت خسائر بـ 6.4 مليون دولار من إعادة تقييم أصول في الربع الثاني
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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة "الياه سات" الإماراتية، بـ 28% إلى 18 مليون دولار في الربع الثاني من 2023.
وسجلت الشركة تراجعا في الإيرادات بـ 2% إلى 105 ملايين دولار في الربع الثاني من 2023.
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وسجلت "الياه سات" خسائر من إعادة تقييم أصول بـ 6.4 مليون دولار في الربع الثاني من 2023، مقابل أرباح بـ 800 ألف دولار في الربع الثاني من العام الماضي.
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