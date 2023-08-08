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الأرباح الفصلية لـ "الياه سات" الإماراتية تتراجع بـ 28% إلى 18 مليون دولار

سجلت خسائر بـ 6.4 مليون دولار من إعادة تقييم أصول في الربع الثاني

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة "الياه سات" الإماراتية، بـ 28% إلى 18 مليون دولار في الربع الثاني من 2023.

وسجلت الشركة تراجعا في الإيرادات بـ 2% إلى 105 ملايين دولار في الربع الثاني من 2023.

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وسجلت "الياه سات" خسائر من إعادة تقييم أصول بـ 6.4 مليون دولار في الربع الثاني من 2023، مقابل أرباح بـ 800 ألف دولار في الربع الثاني من العام الماضي.

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