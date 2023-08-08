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أخبار غير سارة عن هاتف سامسونغ القابل للطي
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هاتف قابل للطي يسجل رقماً قياسياً في الطلبات المسبقة

ارتفعت من 970 ألفا إلى أكثر من مليون وحدة

دبي - العربية.نت
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قالت شركة سامسونغ للإلكترونيات، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت أكثر من مليون طلب مسبق لأحدث هواتفها القابلة للطي في كوريا الجنوبية، وهو رقم قياسي لهذا الهاتف.

وأضافت سامسونغ أن الطلبات المسبقة بلغت 1.02 مليون وحدة لهاتفي "غالاكسي زي فولد 5" و"زي فليب 5"، اللذين تم إطلاقهما قبل أسبوعين، لتحطم الرقم القياسي 970 ألف وحدة سُجلت من قبل الموديلات السابقة.

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وقالت سامسونغ إن هاتف "غالاكسي زي فليب 5" صدفي الشكل أثبت أنه أكثر شهرة من "فولد 5" الذي يُفتح كالكتاب، حيث استحوذ على 70% من مجمل الطلبات المسبقة التي بدأت منذ الأول من أغسطس/آب. مثل "غالاكسي زي فليب 4" نحو 60% من الطلبات المسبقة، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء

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في 26 يوليو/تموز، كشفت سامسونغ عن الجيل الخامس من الهواتف الذكية القابلة للطي، في أحدث خطوة لها في هذا القطاع التي تعد رائدة فيه، ولكنه أصبح مزدحماً بالكثير من اللاعبين الآخرين.

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