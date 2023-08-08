الهند تمنع شركاتها المصنعة للمسيرات من استخدام قطع صينية

قررت الهند منع شركاتها المصنعة للمسيرات من استخدام قطع صينية لاعتبارات أمنية، نقلاً عن وكالة "رويترز".

كانت الصين، قد فرضت ضوابط جديدة على تصدير بعض المعدات الخاصة بالطائرات المسيرة وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة على صعيد التكنولوجيا.

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وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن ضوابط التصدير المفروضة على المعدات تشمل بعض محركات الطائرات المسيرة وأشعة الليزر ومعدات الاتصالات والنظم المضادة للطائرات المسيرة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر/ أيلول.

والطائرات المسيرة صناعة كبيرة في الصين، ومنها يتم التصدير لعدة أسواق من بينها الولايات المتحدة.