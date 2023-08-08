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شركة تقدم العالمية للاتصالات آيكتك
شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك"
سوق السعودية

انخفاض أرباح "آيكتك" بنسبة 17% في النصف الأول

بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل

دبي - العربية.نت
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انخفضت أرباح شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك"، بعد الزكاة والضرائب عن النصف الأول من العام الجاري بنسبة 17.34% إلى 4.5 مليون ريال، مقابل 5.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والمصاريف الإدارية والعمومية على الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة التشغيلية.

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وأضافت أن سبب الارتفاع في إلايرادات جاء بدعم من نمو إيرادات الجملة المتعلقة بأنظمة التحكم والدخول والبوابات الأمنية وكشف المعادن والحقائب وكاميرات المراقبة.

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