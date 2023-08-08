انخفاض الأرباح الفصلية لـ"دله الصحية" 24% إلى 53 مليون ريال

انخفضت الأرباح الفصلية لشركة دله للخدمات الصحية " دله الصحية" بنحو 24% على أساس سنوي إلى 53 مليون ريال، مقابل 69.52 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي ، وتراجعت على أساس ربع سنوي بنسبة 44% مقرنة بالربع السابق من العام الجاري الذي شهد تحقيق صافي ربح 94.66 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني من العام 2023م بنسبة 24% ليبلغ 53 مليون ريال مقارنة بـ 70 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة زيادة تكلفة التمويل ومخصصات الزكاة.

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أوضحت أن الإيرادات للربع الثاني من عام 2023م ارتفعت بنسبة 14.8% لتصل إلى 670 مليون ريال بزيادة قدرها 87 مليون ريال مقارنة بـ 584 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق ما أدى لزيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 2% لتصل إلى 103 ملايين ريال مقارنة بـ 101 مليون ريال.

وتراجع صافي الأرباح في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3% تقريبا إلى 147.67 مليون ريال ، مقابل 152.15 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع الإيرادات للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 16% لتصل إلى 1.387 مليار ريال وبزيادة قدرها 194 مليون ريال مقارنة بـ 1.193 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق ما أدى إلى زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 12% لتصل إلى 241 مليون ريال مقارنة بـ 216 مليون ريال.

وعزت نمو الأرباح التشغيلية في النصف الأول من العام الجاري إلى استمرار نمو عمليات التشغيل وزيادة أعداد المراجعين وزيادة نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية، وساهم التحسن في نتائج الشركات الزميلة بقيمة 10 ملايين في تخفيض أثر زيادة تكلفة تمويل المرابحات والتي زادت بمبلغ 32 مليون ريال نتيجة زيادة معدلات تكلفة التمويل، والذي نتج عنه انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023م بنسبة 3% ليبلغ 148 مليون ريال مقارنة بـ 152 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.