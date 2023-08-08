سوق السعودية
تراجع أرباح "العبيكان للزجاج"48.6% إلى 54 مليون ريال في النصف الأول
مقابل 105 ملايين ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي
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تراجع صافي ربح لشركة العبيكان للزجاج بعد الزكاة والضرائب بنسبة 48.6% في النصف الأول من العام الجاري، إلى 54.04 مليون ريال، مقابل 105.17 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات النصف الأول من العام الجاري بلغت 216.16 مليون ريال مقابل 260.53 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع بلغت نسبته 17% تقريبا.
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وذكرت أن سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض أسعار البيع و ارتفاع تكلفة المواد الخام و المصاريف العمومية والإدارية.
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