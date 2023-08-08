تراجع أرباح "كهرباء السعودية" 27% إلى 4.02 مليار ريال في الربع الثاني

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية" بنسبة 26.99% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 4.02 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 5.5 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "كهرباء السعودية" بنسبة 736.9% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 480 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض صافي الدخل للربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل والصيانة.

وذكرت أن نتائج الربع الحالي تأثرت بعدم وجود أرباح من العمليات غير المستمرة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة فصل وبيع الشركة السعودية لشراء الطاقة في نهاية الربع الثاني 2022م.

وأوضحت أنه تم تعويض ما سبق جزئيا عبر ارتفاع في الإيرادات التشغيلية على الرغم من انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية المتأثرة بتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء.

"ارتفاع الايرادات الاخرى وانخفاض مصروف مخصص الذمم المدينة وانخفاض المصاريف العمومية والادارية"، بحسب الشركة.

تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 35.94% في النصف الأول من 2023، إلى 4.49 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 7.02 مليار ريال في النصف المقارن قبل عام.