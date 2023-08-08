تراجع خسائر "ساكو" 22.4% إلى 16 مليون ريال في الربع الثاني

تراجعت خسائر الشركة السعودية للعدد والأدوات- "ساكو" بنسبة 22.36% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 15.9 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 20.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفضت خسائر "ساكو" بنسبة 3.51% مقارنة بخسائر نحو 16.5 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض المصاريف التشغيلية والإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق.

وارتفعت خسائر "ساكو" بنسبة 67.09% إلى نحو 32.45 مليون ريال، خلال النصف الأول من 2023، مقابل خسائر نحو 19.42 مليون ريال في النصف الأول من 2022.