عمومية "المواساة" توافق على مضاعفة رأس المال إلى ملياري ريال عبرمنح أسهم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المواساة للخدمات الطبية، في اجتماعها أمس، على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100%، عن طريق منح أسهم مجانية بناء على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن قيمة الزيادة في رأس المال مليار ريال وسيصبح بعد الزيادة ملياري ريال، موزعة على 200 مليون سهم.

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وأوضحت أن زيادة رأس المال ستتم عبر رسملة مبلغ مليار ريال من رصيد الأرباح المبقاة وإدراج أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها عن طريق منح أسهم بواقع سهم واحد لكل سهم مملوك بمعدل زيادة نسبتها 100%.

وذكرت أنه تاريخ أحقية أسهم المنحة سيكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم

وذكرت أنها تهدف من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي في أصولها والتوسع في شبكتها الطبية والتأكيد على الملاءة المالية وقوة مركزها المالي.

ووافقت الجمعية على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها، و تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

وأقرت الجمعية تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.