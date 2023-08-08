اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المواساة
المواساة للخدمات الطبية
سوق السعودية

عمومية "المواساة" توافق على مضاعفة رأس المال إلى ملياري ريال عبرمنح أسهم

بهدف تعزيز خطة النمو الاستراتيجي للشركة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المواساة للخدمات الطبية، في اجتماعها أمس، على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100%، عن طريق منح أسهم مجانية بناء على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن قيمة الزيادة في رأس المال مليار ريال وسيصبح بعد الزيادة ملياري ريال، موزعة على 200 مليون سهم.

مادة اعلانية

وأوضحت أن زيادة رأس المال ستتم عبر رسملة مبلغ مليار ريال من رصيد الأرباح المبقاة وإدراج أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها عن طريق منح أسهم بواقع سهم واحد لكل سهم مملوك بمعدل زيادة نسبتها 100%.

ارتفاع أرباح "الموارد للقوى البشرية" 19% إلى 22.5 مليون ريال بالربع الثاني أسواق المال سوق السعودية ارتفاع أرباح "الموارد للقوى البشرية" 19% إلى 22.5 مليون ريال بالربع الثاني

وذكرت أنه تاريخ أحقية أسهم المنحة سيكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم

وذكرت أنها تهدف من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي في أصولها والتوسع في شبكتها الطبية والتأكيد على الملاءة المالية وقوة مركزها المالي.

ووافقت الجمعية على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها، و تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

وأقرت الجمعية تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد تأثير العقوبات التجارية التي فرضتها إيكواس على النيجر العربية ترصد تأثير العقوبات التجارية التي فرضتها إيكواس على النيجر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط