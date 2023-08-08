نمو أرباح "التعاونية" الفصلية 212% إلى 275.9 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح الشركة التعاونية للتأمين، بنسبة 211.9% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 275.86 مليون ريال، قبل الزكاة، مقابل نحو 88.43 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح "التعاونية" بنسبة 172.2% مقارنة بصافي ربح 101.35 مليون ريال، قبل الزكاة، في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن صافي نتائج خدمات التأمين للربع الثاني من العام الحالي بمبلغ 280.44 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويعود ذلك إلى النمو القوي في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنحو 1.367 مليار ريال بينما ارتفع إجمالي الأقساط المكتسبة بمبلغ 904.9 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2023، ارتفع صافي أرباح "التعاونية" بنسبة 292% إلى نحو 377.2 مليون ريال، قبل الزكاة، مقابل نحو 96.22 مليون ريال في النصف الأول من 2022.