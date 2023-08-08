نمو أرباح "الصناعات الكهربائية" 170% خلال الربع الثاني إلى 50 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة الصناعات الكهربائية فى الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت نحو 170%، إلى 50 مليون ريال، مقابل 18.5مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء،إن إيرادات الربع الثاني من العام الجاري سجلت 374.68 مليون ريال تقريبا، مقابل 226.86 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي بنمو نسبته 65.16 %.

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كما حققت الشركة نموا في صافي أرباحها بنسبة 177.22% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 85.14 مليون ريال، مقابل 30.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات إلى 374.7 مليون ريال، وتنوع المنتجات المباعة وارتفاع في مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى.

وأوضحت أن الزيادة في صافي الربح قابلها ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكلفة التمويل.