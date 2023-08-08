"الدوائية" تتحول للربحية بـ 22 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية" إلى تحقيق صافي أرباح نحو 22 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثاني من 2023، مقارنة بخسائر نحو 51.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وانخفض صافي أرباح "الدوائية" بنسبة 61.3% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 56.8 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

مادة اعلانية

وقالت "الدوائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التحول للربحية في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع الإيرادات بنسبة 31.6% ما يعادل 98.1 مليون ريال إلى 408.7 مليون ريال، نتيجة النمو القوي في إيرادات المييعات الدوائية وإيرادات الخدمات.

وسجلت الإيرادات من المبيعات الدوائية ارتفاعاً بنسبة 32.3% على أساس سنوي لتصل إلى 368.8 مليون ريال جراء تحسن المبيعات في قنوات القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بالإضافة إلى زيادة في حجم المبيعات مدعومةً بالطلب القوي على منتجات الشركة.

ونمت إيرادات الخدمات بنسبة 25.5% مدعومة بالأداء القوي المستمر للخدمات الطبية.

وتحولت الشركة إلى الربحية في النصف الأول من 2023، إلى نحو 78.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 21.1 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 102.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2023، تعادل نسبة 9% من رأس المال البالغ 1.2 مليار ريال.