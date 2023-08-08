"بترورابغ" تتكبد خسائر فصلية 1.2 مليار ريال بسبب ظروف "غير مواتية"

تحولت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" إلى تكبد خسائر بقيمة 1.196 مليار ريال، في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 1.385 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثاني من 2022.

وزادت خسائر "بترورابغ" بنسبة 24.07% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 964 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن سبب صافي الخسارة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بصافي الربح للربع المماثل من العام السابق، يعود بشكل رئيسي إلى ظروف السوق غير المواتية التي أثرت سلباً على هوامش المنتجات البتروكيماوية والمكررة.

وأضافت أن الأرباح تأثرت أيضاً بارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. علاوة على ذلك، حققت الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق دخل غير متكرر بقيمة 236.3 مليون ريال.

وتحولت الشركة للخسارة بنحو 2.16 مليار ريال في النصف الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 2.109 مليار ريال في النصف الأول من 2022.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 3.862 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تعادل نسبة 23.11% من رأس المال البالغ 16.71 مليار ريال.