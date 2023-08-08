"توبي" تعلن تجديد اتفاقية تسهيلات مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 70.2 مليون ريال

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي، بقيمة 70.19 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل حتى 8 أغسطس 2024.

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وأوضحت أن الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.

وأشارت إلى أن الهدف تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.