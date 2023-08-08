"جاهز" وإم بي سي ميديا سوليوشنز توقعان اتفاقية لرعاية دوري روشن على قنوات "SSC"

أعلنت شركة إم بي سي للحلول الإعلانية (MMS) الممثل التجاري الحصري لشبكة SSC الرياضية، عن توقيعها مع شركة جاهز الدولية اتفاقية رعاية البث التلفزيوني لدوري روشن السعودي لموسم 2023 – 2024.

وقع الاتفاقية المدير التجاري في "إم إم اس" زياد العمير، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة جاهز، مشعل المشاري وذلك يوم أمس في المقر الرئيسي لشركة جاهز في العاصمة الرياض بحضور الرئيس التنفيذي لشركة MBC للحلول الإعلانية أحمد بن عطاف الصحاف، والرئيس التنفيذي التجاري لشركة جاهز، حمد البكر وممثلين من الجانبين شركة العربية الجيدة للدعاية والإعلان و"SSC" و"MMS".

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يأتي هذا في إطار استراتيجية شركة جاهز لتغطية أحد أهم وأقوى المواسم الرياضية في المملكة ذلك برعاية بث دوري روشن السعودي الذي يبدأ يوم 11 أغسطس 2023، وتماشياً مع هدف المملكة المتمثل في دعم مجال الرياضة والترفيه لتحقيق رؤية 2030 الطموحه.

وقال الرئيس التنفيذي التجاري لشركة جاهز، حمد البكر: "تمثل هذه الشراكة فرصة فريدة لتوسيع نطاق خدماتنا وتنوعها على أهم المنصات الرياضية والإعلانية الإعلامية في المملكة، ونتطلع من خلال شراكتنا مع إم بي سي للحلول الإعلانية" للمشاركة في الموسم الأقوى رياضياً والوصول إلى محبي الرياضة خاصة ومشاهدين قنوات "SSC" بشكل عام".

بدوره أشاد الرئيس التنفيذي لشركة إم بي سي للحلول الإعلانية، أحمد بن عطاف الصحاف بهذه الاتفاقية قائلاً: "سعداء بالتعاون مع شركاء متميزين مثل شركة جاهز الدولية، حيث نسعى من خلال خبراتنا الى تحفيز النمو المشترك وتحقيق أهداف شركائنا عبر الموسم الرياضي الضخم الذي ينتظره الملايين من المشاهدين، والذي يمثل فرصة حقيقة للعلامات التجارية للوصول إلى أكبر شريحة من الجماهير محلياً وإقليمياً وعالمياً عبر شبكة قنوات SSC والحلول المبتكرة التي نقدمها".