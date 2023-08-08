"جبل عمر للتطوير" تعلن رفض التماسها على سداد مخالفات بـ357 مليون ريال

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، عن صدور قرار اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية، برفض التماس الشركة، لإعادة النظر في تنفيذ قرارها بتسديد مبالغ الربوط الزكوية عن الأعوام من 1434هـ إلى 2018م بمبلغ وقدره 357 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن رفض الالتماس يترتب عليه التزام الشركة بتسديد مبالغ الربوط الزكوية عن الأعوام المذكورة.

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كانت الشركة أعلنت تسلمها يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023، إشعارا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية عن الأعوام من 1434هـ إلى 2018، بمبلغ وقدره 357 مليون ريال.

وذكرت الشركة أنه وبحسب أنظمة ولوائح الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، ستقوم بتقديم طلب التماس إلى اللجنة الاستئنافية لإعادة النظر في القرار، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.

وبينت أنها سجلت في قوائمها المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مخصص زكاة عن الأعوام المشار لها بقيمة 133 مليون ريال.