"جي.آي.جي" تحقق 43.6 مليون ريال أرباحا قبل الزكاة في الربع الثاني

حققت شركة مجموعة الخليج للتأمين "جي آي جي" 43.6 مليون ريال صافي ربح قبل الزكاة خلال الربع الثاني مقابل 9.3 مليون ريال خسارة في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) في الربع الثاني بلغ 318.4 مليون ريال مقابل 326.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 2.5%.

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وتراجع صافي ربح الشركة قبل الزكاة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 33.15% إلى 112.5 مليون ريال مقابل 168.38 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وذكرت أن سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الثاني من العام الجاري بمقدار 53 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى أسباب رئيسية وتشمل زيادة في إيرادات التأمين بمبلغ 28 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وقد ساهم ذلك بشكل رئيسي في قطاع الممتلكات والحوادث.

كما ارتفع دخل الاستثمار بمبلغ 18 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بجانب تحرك إيجابي في إعادة التأمين بمبلغ 12 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة استرداد مطالبات إعادة التأمين المتعلقة بقطاع الممتلكات وقطاع الأعمال.