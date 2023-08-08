"سيرا القابضة" تحقق 67 مليون ريال أرباحا صافية في الربع الثاني

حققت شركة "سيرا القابضة" 67 مليون ريال أرباحا صافية بعد الزكاة والضرائب في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 68 مليون ريال صافي خسارة في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي حققت الشركة نموا في صافي أرباحها بمعدل 17.5% ، وكانت حققت في الربع الأول من العام الجاري صافي ربح بلغ 57 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن مجموعة سيرا حققت في الربع الثاني صافي قيمة حجوزات بلغت 3.2 مليار ريال، مما يعكس زيادة قدرها 23% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 البالغة 2.6 مليار ريال، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 37% لتصل إلى 716 مليون ريال في الربع الثاني 2023 مقارنة بـ 524 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022. واستمرارًا على مسار النمو المستدام والمتنوع، شهدت المجموعة أعلى صافي أرباح ربع سنوية بعد الجائحة، حيث حققت نتائج إيجابية من خلال أعمالها.

وحققت مجموعة سيرا ربحا تشغيليا إيجابيا للمرة الثانية على مستوى المجموعة في عام 2023 بقيمة بلغت 102 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس تحسنًا بنسبة 308% مقارنة بخسائر تشغيلية بلغت 49 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2022.

كما سجلت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة بلغت67 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023، بتحسن قدره 199% مقارنة بخسائر قدرها 68 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2022.

وعلى الرغم من تسجيل نمو كبير في جميع القطاعات، فإن المصروفات التشغيلية الإجمالية ظلت مستقرة، ومع نمو الإيرادات الذي تجاوز التكاليف حققت المجموعة ربحية في الربع الثاني من عام 2023.

وعلى مستوى نتائج الأعمال لستة أشهر حققت الشركة أرباحا صافية في النصف الأول من العام الجاري بلغت 124 مليون ريال، مقابل خسارة بقيمة 131 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.