"سينومي ريتيل" تحقق أرباحا 169.2 مليون ريال في الربع الثاني

حققت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل" أرباحا في الربع الثاني من 2023 بلغت قيمتها 169.2 مليون ريال، مقابل 61.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، بنسبة نمو 173.3%.

وكانت "سينومي ريتيل" قد تكبدت خسائر في الربع الأول من 2023 بلغت قيمتها 55.4 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التي حققتها الشركة في النصف الأول من 2023 نحو 113.8 مليون ريال.

وقالت "سينومي ريتيل" الإيرادات انخفضت بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتسجل 1613 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز الكفاءة التشغيلية الذي شهد إغلاق 76 متجرًا في الربع الثاني من عام 2023.

وذكرت أن ما دعم نتائج الربع الثاني ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 21.4% على أساس سنوي من 271.1 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022، ليصل إلى 329.2 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023. ويمكن أن يُعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 10.5% عزّزه بشكل أساسي انخفاض تكلفة السلع المباعة بنسبة 8.5% على أساس سنوي.

وشهدت مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعامة ارتفاعا طفيفا حيث زادت بنسبة 1.0% لتصل إلى 130.7 مليون ريال، مقابل 129.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022. ونتجت الزيادة عن نشاطات التسويق المكثفة.

وشهدت الإيرادات التشغيلية الأخرى زيادة في الربع الثاني من عام 2023 حيث نمت بنسبة 174.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 118.2 مليون ريال، مقابل 43.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ونتجت هذه الزيادة عن الدعم المقدم من الملاك.