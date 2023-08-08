تابعة لـ "لازوردي" تحقق أرباحا بأكثر من 10 ملايين ريال من بيع مكتب إداري في دبي

أعلنت مجموعة "لازوردي" للمجوهرات تحقيق أرباحا بنحو 10.1 مليون ريال، من بيع مكتب إداري في دبي، عن طريق أحد شركاتها، "شركة لازوردي دبي" وهي شركة تابعة للمجموعة.

وبحسب بيان الشركة على "تداول السعودية"، فإن المجموعة باعت في يوليو/تموز الماضي، أحد المكاتب الإدارية بصافي قيمة دفترية قدرها 5.3 مليون ريال إلى مشترٍ خارجي، مقابل 16.4 مليون ريال.

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وأشارت المجموعة إلى أنه سيتم الاعتراف بربح قيمته 10.1 مليون ريال بعد خصم المصاريف المتعلقة بالبيع في نتائج الربع الثالث لهذا العام.

وأضافت أن الخطوة تتماشى مع سياسة المجموعة بالتركيز على الاحتفاظ بالأصول المنتجة وخفض التكاليف وتوفير السيولة اللازمة للتوسع.