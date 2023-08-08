"لوسيد" تتكبد خسائر فصلية بـ 764 مليون دولار رغم نمو الإيرادات

تكبدت مجموعة "لوسيد" الأميركية خسائر في الربع الثاني من هذا العام قدرها 764 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 37% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بـ 55% في الربع الثاني 2023، لتصل إلى نحو 151 مليون دولار.

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يأتي ذلك وسط تسليم "لوسيد" أكثر من 1400 سيارة.

ومن جانب آخر، أعلنت المجموعة التزامها بهدفها المتعلق بالإنتاج خلال العام الجاري البالغ 10 آلاف سيارة.

وأكدت الشركة أن لديها سيولة كافية لإطلاق طراز "Gravity SUV" في العام المقبل.