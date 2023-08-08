اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سيارات كهربائية

"لوسيد" تتكبد خسائر فصلية بـ 764 مليون دولار رغم نمو الإيرادات

المجموعة ملتزمة بإنتاج 10 آلاف سيارة هذا العام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تكبدت مجموعة "لوسيد" الأميركية خسائر في الربع الثاني من هذا العام قدرها 764 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 37% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بـ 55% في الربع الثاني 2023، لتصل إلى نحو 151 مليون دولار.

مادة اعلانية

يأتي ذلك وسط تسليم "لوسيد" أكثر من 1400 سيارة.

لأول مرة.. إتاحة سيارات" لوسيد" الكهربائية للتأجير في السعودية شركات سيارات كهربائية لأول مرة.. إتاحة سيارات" لوسيد" الكهربائية للتأجير في السعودية

ومن جانب آخر، أعلنت المجموعة التزامها بهدفها المتعلق بالإنتاج خلال العام الجاري البالغ 10 آلاف سيارة.

وأكدت الشركة أن لديها سيولة كافية لإطلاق طراز "Gravity SUV" في العام المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصري ينحر زوجته وبناته الـ4.. جيرانه يروون التفاصيل مصري ينحر زوجته وبناته الـ4.. جيرانه يروون التفاصيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط