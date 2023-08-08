"مبكو" تتكبد 22.76 مليون ريال صافي خسارة في الربع الثاني

تكبدت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق"مبكو" صافي خسارة 22.76 مليون ريال بعد الزكاة والضرائب في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 99.19 مليون ريال صافي ربح في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة فى بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إيرادات الربع الثانى من العام سجلت 189.36مليون ريال، مقابل 346.948 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وبتراجع نسبته 45.4%.

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وأوضحت أن السبب الرئيسي لصافي الخسارة في الربع المالي الثاني يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 45% نتيجة لانخفاض أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مع الانخفاض فى أسعار البيع العالمية للمنتجات الورقية و الكرتونية مما أدى إلى انخفاض هامش الربح الإجمالي من 46 % إلى 12% وأدى انخفاض كمية المبيعات فى الربع الثاني من العام عن المقابل إلى انخفاض تكلفة المبيعات 11%.

أشارت إلى أثر الانخفاض في المبيعات في إجمالي الربح قابله جزئيًا انخفاض مصاريف البيع والتوزيع بمقدار 9 ملايين ريال نتيجة انخفاض تكاليف النقل والشحن، بعد تقليل القيود اللوجستية العالمية عن العام المقابل.

وعكس انخفاض مخصص الذمم المدينة بمبلغ 3 ملايين ريال مقابل مخصص 4 ملايين ريال عن الربع المالي المقابل من العام الماضي، وذلك لتخفيض أيام التحصيل من العملاء.

وحققت الشركة إيرادات أخرى بقيمة 3 ملايين ريال مقابل مصاريف أخرى بقيمة 4 ملايين ريال فى الربع المالي المقابل.

وزادت المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 6 ملايين ريال لإنشاء مخصص غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال لشركة واسكو.

تتكون الإيرادات الأخرى بشكل أساسي من مكاسب في النقد الأجنبي نتيجة لتحسن سعر الصرف للعملات الأجنبية ( اليورو مقابل الريال ) بقيمة 2 مليون ريال بينما في الربع المالي المقابل، كانت هناك خسارة في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين ريال وذلك أيضا نتيجة لسعر الصرف لعملة اليورو مقابل الريال.