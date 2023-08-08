7 سبتمبر.. "دله الصحية" توزع 5% أرباحا نقدية عن الربع الثاني من 2023

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن قرار مجلس إدارتها( بالتمرير) بتوزيع 5% أرباحا نقدية للمساهمين عن الربع الثاني للعام المالي 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إجمالي المبلغ الموزع 48.84 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة، 97.68 مليون سهم، بواقع 0.5 ريال لكل سهم.

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وذكرت أن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق يوم 24 أغسطس2023م، والمسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع بتاريخ 7 سبتمبر 2023.

انخفض صافي ربح شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 24% على أساس سنوي إلى 53 مليون ريال، مقابل 69.52 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وتراجعت على أساس ربع سنوي بنسبة 44% مقارنة بالربع السابق من العام الجاري الذي شهد تحقيق صافي ربح 94.66 مليون ريال.