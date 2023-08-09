أرباح"تْشب العربية" قبل الزكاة تتضاعف 108 مرات فى الربع الثاني إلى 7.2 مليون ريال

قفز صافي ربح شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني قبل الزكاة والضرائب فى الربع الثاني من العام الجاري بمعدل 108مرات تقريبا، إلى 7.22 مليون ريال، مقابل 66 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الثاني من هذا العام بلغ 59.81 مليون ريال،مقارنة بـ56.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022، وبنمو نسبته 6.23%.

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وعزت النمو في صافي الربح قبل الزكاة إلى تحسن نتائج إيرادات التأمين بمبلغ 13,328 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 18%. وانخفاض في مصاريف الدخل من عقود إعادة التأمين بمبلغ 10,446 ألف ريال ، أي بانخفاض قدره 28%. وقابلت هذه التغيرات ارتفاع جزئي في مصروفات خدمة التأمين بمبلغ 19,216 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 56%.

وارتفع صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 2,981 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 277%.

ونما صافي الدخل الأخر بمبلغ 546 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 67%.

وقابل هذه التغيرات ارتفاع جزئي في صافي المصروفات التشغيلية بمبلغ 447 ألف ريال ، أي بارتفاع قدره 15% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وارتفاع في صافي المصروفات المالية بمبلغ 478 ألف ريال ، أي بارتفاع قدره 349% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وحققت الشركة صافي ربح قبل الزكاة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 12.39 مليون ريال، مقابل 7.69 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع نسبته 61%.