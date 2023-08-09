ارتفاع أرباح "سينومي سنترز" 82% إلى 337 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة المراكز العربية- "سينومي سنترز" بنسبة 82.3% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 337.1 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 184.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "سينومي سنترز" بنسبة 13.12% مقارنة بنحو 388 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها زيادة الإيرادات بنسبة 0.4% على أساس سنوي لتصل إلى 565.3 مليون ريال للربع الثاني من عام 2023، مقابل 562.9 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022.

وأتى ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي من زيادة صافي إيرادات الإيجارات بنسبة 1.2% على أساس سنوي لتصل إلى 514.5 مليون ريال.

فيما انخفض إجمالي الربح بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% على أساس سنوي لتصل قيمته إلى 458.0 مليون ريال وبهامش إجمالي ربح بنسبة 81% في الربع الثاني من عام 2023 مقابل 81.4% في الربع ذاته من عام 2022.

وتأثر الانخفاض في إجمالي الربح بشكل رئيسي بزيادة نفقات التأمين بمبلغ قدره 8.9 مليون ريال.

وارتفع صافي أرباح "سينومي سنترز" بنسبة 60.17% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 725.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 356.7 مليون ريال في النصف الأول من 2022.