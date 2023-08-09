ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"الجزيرة تكافل" 827% إلى 19 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة الجزيرة تكافل تعاوني قبل الزكاة خلال الربع الثاني بنسبة 827.7% إلى 19 مليون ريال مقابل 2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) في الربع الثاني بلغ 85.5 مليون ريال مقابل 74.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 14%.

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وارتفع صافي الربح قبل الزكاة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 41.4 % إلى 26.9 مليون ريال مقابل 19 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وذكرت أن سبب الارتفاع في الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل للربع الثاني من العام الجاري إلى تحسن نتائج خدمات التأمین بمبلغ 4,585 ألف ﷼ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع نسبته 95.38%. كان ھذا مدفوعًا بارتفاع في ایرادات التأمین بمبلغ 24,856 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 65.15%.

وقابل ھذا التغیر ارتفاع جزئي في مصروفات خدمات التأمین بمبلغ 11,878 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 45.43% ، وارتفاع في صافي المصروفات من عقود إعادة التأمین المحتفظ بھا بمبلغ 8,393 ألف ريال، أي بارتفاع وقدره 116.55%.

وارتفع صافي دخل الاستثمارات والإیردات الأخرى بمبلغ 6,079 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع نسبته 88.28%.

وأشارت إلى انخفاض في صافي المصروفات التشغیلیة الأخرى بمبلغ 6,304 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بإنخافض وقدره 65.37%. أیضا، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 10,520 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 14.02%.