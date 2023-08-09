ارتفاع الخسائر الفصلية لـ"سناد القابضة" 16% إلى 23.6 مليون ريال

ارتفعت الخسائر الفصلية لشركة سناد القابضة بنسبة 16.26%، خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 23.6 مليون ريال، مقابل 20.3 مليون ريال خسائر في الربع الثاني من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الثاني من العام تراجعت بنسبة 13.62% إلى 357.8 مليون ريال، مقابل 414.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وتفاقم صافي خسائر الشركة بعد الزكاة والضرائب في النصف الأول من العام الجاري إلى 45.2 مليون ريال، مقابل صافي خسائر 10 ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 352%.

وذكرت الشركة أن سبب ارتفاع الخسائر في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، يعود إلى زيادة الخسائر التشغيلية والناتجة بصفة أساسية من انخفاض إجمالي الربح الناتج من انخفاض إجمالي الربح من المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وتسجيل خسائر تشغيلية أخرى خلال الربع مقابل أرباح تشغيلية أخرى خلال الربع المماثل من العام السابق وانخفاض أرباح فروق العملة وزيادة المصاريف التمويلية.

وأوضحت الشركة أن أسباب ارتفاع الخسائر في النصف الأول من العام الجاري يعود إلى تسجيل خسائر تشغيلية مقابل أرباح تشغيلية في الفترة المماثلة من العام السابق والناتجة بصفة أساسية من انخفاض إجمالي الربح بسبب من انخفاض إجمالي الربح من المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض الإيرادات الأخرى وتسجيل خسارة فروق العملة مقابل أرباح فروق عملة خلال الفترة المماثلة من العام السابق وارتفاع المصاريف التمويلية وارتفاع مصروف الزكاة.