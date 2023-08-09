تراجع أرباح "سوني" في الربع الأول بسبب الأداء الضعيف لوحدة صناعة الأفلام

أعلنت شركة "سوني" اليابانية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض بنسبة 31% في الأرباح خلال الربع المالي الأول لتصل إلى 253 مليار ين ياباني مقابل 251.24 مليار ين متوقعة، لكن الشركة رفعت توقعات مبيعات العام بأكمله على خلفية القوة المرتقبة لأعمال ألعاب "بلاي ستايشن".

أما الإيرادات، فوصلت إلى 3 تريليونات ين ياباني مقابل توقعات عند 2.46 تريليون ين. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 33% على أساس سنوي.

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وقالت شركة سوني إن أرباح الربع الأول تراجعت بسبب الأداء الضعيف لأنشطتها المالية ووحدتها الخاصة بصناعة الأفلام.

وانخفضت الأرباح التشغيلية في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 31% إلى 253 مليار ين (1.8 مليار دولار) بما يتماشى مع التقديرات.

وتراجعت الأرباح المتعلقة بإدارة الخدمات المالية لشركة "سوني" بنسبة 61% في الربع الأول من السنة المالية، وهو ما عزته الشركة إلى التغيرات في أسعار الفائدة المتعلقة بالتأمين على الحياة.

من ناحية الأفلام، حققت "سوني" أداءً قويًا هذا العام بسبب فيلم "Spider-Man: Across the Spider Verse" الذي حقق 633 مليون دولار في شباك التذاكر.

كما أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 6% في الإيرادات وتراجع في الأرباح بنسبة 68% في قسم الصور الخاص بها. وألقت الشركة باللوم في الأداء المخيب للآمال على الإضرابات التي نفذتها نقابة الكتاب الأميركية ونقابات أخرى، احتجاجًا على استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الأفلام.

ومع ذلك، رفعت "سوني" توقعات إيراداتها للعام بأكمله بنسبة 6% لتصل إلى 12.2 تريليون ين، وذلك بفضل مبيعات "بلاي ستايشن 5". كما رفعت توقعاتها بنسبة 7% لمبيعاتها للألعاب وخدمات الشبكة لتصل إلى 4.2 تريليون ين. وظلت توقعاتها للأرباح دون تغيير عند 270 مليار ين.

تتوقع سوني عامًا مليئًا بالازدهار لأعمال ألعاب "بلاي ستايشن" الخاصة بها. قالت الشركة في وقت سابق إنها تتوقع بيع 25 مليون وحدة "بلاي ستايشن 5" في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2024، مقارنة بـ 19.1 مليون وحدة في العام السابق. وتعتبر هذه التوقعات قياسية لأي من أجهزة "بلاي ستايشن" السابقة، وذلك وسط حلحلة أزمة سلسلة التوريد.

باعت "سوني" 3.3 مليون وحدة من "بلاي ستايشن 5" في الربع من أبريل إلى يونيو، بزيادة 38% على أساس سنوي. الأرقام أقل مقارنة بالربع المنتهي في ديسمبر، عندما تميل الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الأداء الجيد بفضل فترة التسوق في العطلات. لكنها لا تزال نتيجة قوية، نظرًا لضعف الاقتصاد الكلي الذي دفع المستهلكين إلى تشديد قيودهم المالية.

وتتوقع شركة أبحاث سوق الألعاب "Newzoo" عودة سوق ألعاب الفيديو العالمية إلى النمو في عام 2023 على خلفية المبيعات القوية لوحدات التحكم مثل "بلاي ستايشن 5".