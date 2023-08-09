انخفاض أرباح "أسمنت الجنوب" 69% في الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بنسبة 68.8% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 19 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 61 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "أسمنت الجنوب" بنسبة 61% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 49 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وخلال النصف الأول من 2023، بلغ صافي ربح الشركة 68 مليون ريال، مقابل 150 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2022، بنسبة تراجع 54.6%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض الطلب وانخفاض سعر البيع.