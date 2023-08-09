اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسمنت المنطقة الجنوبية (موقع الشركة)
أسمنت المنطقة الجنوبية (موقع الشركة)
سوق السعودية

انخفاض أرباح "أسمنت الجنوب" 69% في الربع الثاني

حققت 19 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجع صافي أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بنسبة 68.8% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 19 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 61 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "أسمنت الجنوب" بنسبة 61% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 49 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

مادة اعلانية

وخلال النصف الأول من 2023، بلغ صافي ربح الشركة 68 مليون ريال، مقابل 150 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2022، بنسبة تراجع 54.6%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض الطلب وانخفاض سعر البيع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تعتبر واشنطن النيجر رأس حربة في معركتها ضد الإرهاب بالساحل الأفريقي؟ لماذا تعتبر واشنطن النيجر رأس حربة في معركتها ضد الإرهاب بالساحل الأفريقي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط