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سوق السعودية

بنك الرياض يشتري أسهما بقيمة 166 مليون ريال لـ"حوافز الموظفين"

عددها 5 ملايين سهم

دبي - العربية.نت
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أكمل بنك الرياض شراء الكمية المطلوبة من أسهمه المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ الموافق 26 مارس 2023 والتي تم نشر نتائجها على موقع تداول 27 مارس 2023.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة الأسهم المشتراة بلغت 165.9 مليون ريال، وسجل متوسط سعر شراء السهم 33.18 ريال، وبلغ عدد الأسهم المشتراة 5 ملايين سهم.

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أظهرت البيانات المالية لبنك الرياض ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 23% إلى 1.98 مليار ريال، مقابل 1.611 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

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وعلى أساس ربعي سنوي، انخفضت أرباح البنك في الربع الثاني من العام بنسبة 1.84%، قياسا على أرباح بقيمة 2.01 مليار ريال في الربع الأول من العام.

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