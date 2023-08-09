اقتصاد قطر
تراجع الأرباح الفصلية لـ" صناعات قطر" 66% إلى 920 مليون ريال
مع تراجع الإيرادات الفصلية 49%
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انخفضت أرباح شركة صناعات قطر في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 66% لتبلغ نحو 920 مليون ريال مقابل توقعات عند مليار ريال.
وتراجعت الإيرادات الفصلية للشركة بنحو 49% إلى 2.6 مليار ريال مقابل التوقعات البالغة 2.9 مليار ريال.
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وهبطت الأرباح نصف السنوية بنحو 62% إلى ملياري ريال، كما تقلصت إيرادات صناعات قطر في النصف الأول 38% إلى 8.9 مليار ريال.
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