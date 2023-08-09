تضاعف الأرباح الفصلية قبل الزكاة لـ"اتحاد الخليج للتأمين" 34 مرة إلى 31 مليون ريال

تضاعفت الأرباح الفصلية قبل الزكاة والضرائب لشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني بنحو 34.2 مرة أو بنسبة 3,420% لتسجل 31.26 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 888 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ونما إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) في الربع الثاني من العام بنسبة 49% تقريبا إلى 182.03 مليون ريال، مقابل 122.19مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن الارتفاع في الربح قبل الزكاة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الانخفاض في مصروفات خدمات التأمين ،وبلغت 95 مليون ريال في هذا الربع مقارنة بـ97 مليون ريال للربع المماثل من عام 2022.

كما انخفضت مصروفات تشغيلية أخرى وبلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري 9.7 مليون ريال مقارنة بمبلغ 13.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وارتفع صافى إيرادات الاستثمار ليبلغ خلال في الربع الثاني من العام 9.49 مليون ريال مقابل صافى خسارة 1.77 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات الأخرى في الربع الثاني من العام الجاري بمبلغ 12.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3 ملايين ريال للربع المماثل من العام 2022.

ونمت إيرادات التأمين حيث بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري مبلغ 141.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 125.6 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وذكرت الشركة أنها حققت أرباحا قبل الزكاة والضرائب بقيمة 59.676 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر قيمتها 23.41 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي .