نمو أرباح "غازكو" 71.4% إلى 54.5 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" بنسبة 71.38% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 54.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 31.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وانخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 25.3% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 73 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

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وقالت "غازكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع في صافى الربح بقيمة 23 مليون ريال يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات بنحو 17 مليون ريال الناتجة بشكل رئيسي من إعادة تقييم الصناديق الاستثمارية وإيرادات الصكوك الحكومية.

ويعود كذلك إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمليوني ريال، وارتفاع إيرادات الحصة في الشركات الزميلة بمليوني ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بمليون ريال ، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بمليون ريال.

وارتفع صافي أرباح "غازكو" بنسبة 21.78% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 127.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 104.7 مليون ريال في النصف الأول من 2022.