"إعمار المدينة الاقتصادية" تتحول للربحية بـ 95 مليون ريال بالربع الثاني

تحولت شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 95 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، مقارنة بخسائر نحو 251 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، وخسائر نحو 171 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وبلغ إجمالي ربح 237 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بإجمالي الخسارة البالغة 51 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي والذي يمثل زيادة في هامش الربح بمقدار 288 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ذلك الاختلاف يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي الربح للمشاريع بمقدار 278 مليون ريال.

ويعود سبب هذه الزيادة إلى زيادة مبيعات الأصول العقارية والتي تتعلق بشكل رئيسي بعملية بيع أرض صناعية بغرض التطوير بالإضافة إلى بيع أرض إلى أحد المستثمرين ضمن المنطقة السياحية.

وأشارت إلى انخفاض إجمالي الخسارة الناتجة عن الأصول التشغيلية للمجموعة بمبلغ 10 ملايين ريال نتيجة ترشيد مصاريف التشغيل.

وتراجعت خسائر "إعمار المدينة الاقتصادية" بنسبة 81.77% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 76 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 417 مليون ريال في النصف الأول من 2022.